Эвакуация с горевшей в Тихом океане плавбазы "Петр Житников" завершена

На борту остаются 56 человек из аварийной команды

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Операция по эвакуации экипажа плавбазы "Петр Житников", загоревшейся в Тихом океане у острова Шикотан, завершена, сообщили агентству "Интерфакс" в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит судно.

По ее данным, 220 членов экипажа взяли на борт суда компании "Доброфлот". Из них 170 человек взял "Всеволод Сибирцев" и 42 "Залив Востока". Они обеспечены довольствием, медцентр на судне "Всеволод Сибирцев" готов оказать им необходимую помощь, отметили в компании.

Кроме того, в "Дальморепродукте" заявили, что рассматривают вариант с наймом парома или чартерного судна для доставки моряков на берег с плавбазы "Всеволод Сибирцев", поскольку число людей на борту по правилам не может превышать количество спасательных средств.

В морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск" также подтвердили, что эвакуация экипажа плавбазы завершена.

"Сняты с судна 363 человека, еще 56 человек - аварийная партия - остались на судне для ликвидации пожара", - уточнили в МСПЦ. В Главном управлении МЧС по Сахалинской области уточнили, что они займутся охлаждением переборок и обеспечением живучести судна.

В свою очередь источник сообщил агентству "Интерфакс", что оставшиеся на борту судна члены экипажа будут обеспечивать буксировку судна.

Всего, по данным МЧС, на борту загоревшейся "Петра Житникова" находились 419 человек.

Ранее сообщалось, что у побережья острова Шикотан (Южные Курилы Сахалинской области) на плавбазе "Петр Житников" произошел пожар. По данным судовладельца, его причиной стало возгорание тары в отсеке промвооружения, из-за чего огонь перекинулся на кабели. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.