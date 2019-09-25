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Миронов поддержал Памфилову, обвинившую единороссов в нарушениях на выборах

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" (СР) Сергей Миронов поддержал главу ЦИК Эллу Памфилову, выступившую с обвинениями в адрес ряда депутатов Госдумы в нарушениях на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.

"Хочу искренне поблагодарить Эллу Александровну (Памфилову - ИФ) и ее коллег из ЦИК за реакцию на действия тех, кто совершает самое настоящее преступление, лишая наших граждан конституционного права выбирать себе власть, (...) мы рады, что и ЦИК занимает такую же жесткую и принципиальную позицию", - говорится в заявлении Миронова, которого цитирует в среду пресс-служба "эсеров".

Миронов напомнил, что "депутаты фракции "Справедливая Россия" неоднократно говорили о правовом беспределе, который творился во время муниципальных выборов в Санкт-Петербурге и в ходе подсчета голосов, мы указывали, в частности, на антиконституционные действия избиркома муниципального образования "Озеро Долгое".

По многочисленным фактам нарушений в ходе избирательной кампании в Петербурге "эсеры" намерены обратиться к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой проверить эту информацию и "дать оценку действиям местного избиркома и его главы Галины Светловой", говорится в заявлении Миронова.

Ранее в среду Памфилова заявила, что располагает сведениями о вмешательстве в муниципальные выборы в Санкт-Петербурге ряда депутатов Госдумы от "Единой России" и спикера городского парламента Вячеслава Макарова. Глава Центризбиркома считает, что их действия "нанесли непоправимый ущерб" ЕР в Санкт-Петербурге.

Сергей Миронов Справедливая Россия Единая Россия Элла Памфилова ЦИК

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