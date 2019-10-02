Спикер петербургского Заксобрания обвинил оппозицию в неблагодарности

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров обвинил оппозицию в "нагнетании ненависти" после муниципальных выборов, в попытках провоцировать противостояние и в неблагодарности к "Единой России". Он заявил об этом на заседании городского парламента.

На последних муниципальных выборах "Единая Россия" уступила в Петербурге оппозиции около 200 мандатов. Оппозиционеры провели в муниципальные советы 334 депутата, а в некоторых муниципалитетах получили большинство и смогли избрать своих председателей. При этом кампания сопровождалась многочисленными нарушениями, даже председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила произошедшие "безобразия" из-за "безнаказанности" членов муниципальных комиссий. Она заявила о вмешательстве Макарова в выборы, а спикер подтвердил, что делал это в интересах партии.

По словам Макарова, на этих выборах "Единая Россия" пошла навстречу оппозиции по собственной воле и в ущерб себе.

"Давайте говорить честно, что мы вас, я как председатель, пестуем вас, с ложечки кормим, поддерживаем. (...) Вы захотели - мы вам дали 110 пасов с выходом один на один. Просили отменить досрочное голосование - и мы в ущерб партии власти на это пошли, мы услышали вас (...) Думаем - пусть будет разноплановость муниципальной власти в Санкт-Петербурге. Пошли навстречу", - заявил спикер.

После муниципальных выборов он призвал политиков не "колыхать ситуацию, наживаться на популистских идеях, нагнетать ненависть, провоцировать гражданское противостояние". Он заверил, что экономические, политические и социальные сложности существуют в любой стране. Но страна бывает обречена, если в ней нет единства, объяснил он.

По сведениям спикера, в некоторых муниципальных советах оппозиционные депутаты вывешивают радужные флаги и открыто выступают за легализацию наркотиков. "Вы что, с флагами ЛГБТ будете принимать ветеранов боевых действий? Коллеги, да остановите вы своих помощников! Легализовать наркотики? Это с какой чести?" - возмутился он.

Макаров также высказал возражения депутату от "Справедливой России" Надежде Тихоновой, кандидату в губернаторы, которая призывала на муниципальных выборах "бороться с монополией партии власти".

"Раздербанить партию власти, разрушить эту монополию. Да если бы не было "Единой России" в Санкт-Петербурге и в стране, мы бы действительно получили хаос. Слава богу, что есть такая партия, которая составляет основу нашей твердой политической конструкции, и вы же сами знаете, что нет альтернатив абсолютно. Ну, думали, что создадут "Справедливую Россию", вот он - засадный полк вышел на тропу, отобрать голоса у коммунистов. Ну и что получилось? Не получается с этим проектом ничего", - заявил Макаров.

Спикер посоветовал оппозиции не воспринимать "доброе, теплое, сердечное, отеческое, братское отношение" к ней как проявление слабости. "Это не по адресу. Власть не должна быть слабой, власть не должна быть дряблой, не должна быть вялой. Власть должна быть твердой и жесткой, любая", - добавил он.

Депутата Закса, главу комиссии Максима Резника Макаров отчитал за участие в протестном митинге в Москве.

"Мы лелеем эту оппозицию здесь, в Санкт-Петербурге. Ну не может председатель парламентской комиссии по культуре зажигать на митинге с Навальным. Вы что, сюда хотите перенести протестную повестку из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург спокойно живет и жил все эти годы. Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?", - сказал Макаров.