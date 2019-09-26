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Белух из "китовой тюрьмы" будут отправлять к месту выпуска морем из-за распутицы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Из-за паводка на Амуре и распутицы на дорогах Хабаровского края специалисты решили изменить маршрут доставки белух из "китовой тюрьмы" в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае. Их туда будут доставлять по морю на спецсудне Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), сообщила пресс-служба института.

Раньше морских млекопитающих везли в фурах до Хабаровска, там переводили на баржи и доставляли на Шантарские острова в Охотском море. Вся дорога занимала около шести суток. Теперь такие перевозки невозможны из-за состояния дорог, часть из которых подтоплены или закрыты. Перевозку очередной группы животных пришлось отложить.

Транспортировку морем начнут в ближайшее время, сообщил руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк, слова которого приводит пресс-служба. Он отметил, что у науки уже был успешный опыт выпуска животных с судна.

Перевозить белух будут в специальных ваннах. На протяжении всего пути за их состоянием будут следить специалисты ВНИРО и ветеринары.

На конец августа в "китовой тюрьме" в бухте Средняя у Находки оставалось 74 белухи. Во ВНИРО планировали в сентябре выпустить еще 12 животных. 9 сентября экологи из "Гринписа" попросили министра обороны Сергея Шойгу выделить для транспортировки белух судно, на котором можно было бы перевезти сразу несколько десятков особей.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в том числе в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя. Вольеры назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности Генпрокуратура и Следственный комитет выяснили, что животных выловили с нарушениями закона. Было принято решение их всех освободить. Ученые продолжают следить за уже отпущенными животными через установленные на них спутниковые метки.

Хабаровский край ВНИРО Приморье Амур Находка

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