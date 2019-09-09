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Гринпис попросил Шойгу привлечь флот к перевозке белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Представители Гринпис обратились к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой задействовать флот для освобождения белух из бухты Средняя Приморского края, так называемой "китовой тюрьмы".

Как сообщили "Интерфаксу" в российском отделении организации, экологи отправили письмо Шойгу, попросив найти судно, "которое могло бы забрать несколько десятков особей из бухты Средняя и отвезти их в Охотское море".

В обращении, поступившем в распоряжение агентства, отмечается, что "поддержка со стороны Военно-морского флота Российской Федерации является критически важной для успешного завершения операции".

"По мнению специалистов ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - ИФ) и экспертов команды Кусто, перевозка значительного количества белух на крупном судне к месту выпуска в район Шантарских островов была бы идеальным решением с точки зрения сохранения здоровья животных. Мы уверены, что такое судно в составе Российского Флота имеется", - говорится в тексте письма к главе Минобороны.

По словам зоозащитников, животных могут не успеть освободить из "китовой тюрьмы" до сезона штормов. По данным Гринпис, вывоз осуществляется один раз в три недели по три-четыре контейнера, в каждом три белухи. Сейчас в бухте остается 75 животных.

"Таким образом, для выпуска всех животных понадобится не менее пяти-шести транспортировок. При сохранении существующей логистической схемы транспортировки, выпустить всех животных до начала осенних штормов в Охотском море в конце октября - начале ноября, представляется невозможным", - заявили в экологической организации. По словам эксперта Гринпис России Оганеса Таргуляна, выпуск китообразных оказался под угрозой срыва.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. Вольеры назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратура и Следственный комитет выяснили, что животных выловили с нарушениями закона. Было принято решение их всех освободить.

Гринпис Сергей Шойгу Минобороны

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