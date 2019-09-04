Ученые обещали выпустить в сентябре еще 12 белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре из "китовой тюрьмы" выпустят в Охотское море еще 12 белух, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. На конец августа в "тюрьме" в бухте Средняя в Приморье всего оставалось 74 белухи.

По словам ученого, сейчас готовится к освобождению новая партия, их повезут в Хабаровский край к месту выпуска в середине сентября, график вывоза еще не определен. Конкретные даты будут зависеть от погодных условий.

Колончин также отметил, что есть "возможность распределить частично животных по российским центрам", но окончательного решения по этому вопросу нет. Ранее сообщалось, что всех морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" отпустят в море. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее 4 сентября заверил, что всех их выпустят до наступления зимы.

Директор ВНИРО также заявил, что ученым удалось опровергнуть "все зарубежные теории" о том, что освободить животных, пробывших так долго в неволе, перевезя их на 1 800 километров, невозможно. По его словам, все освобожденные косатки и белухи живы и воссоединились с семьями, за ними продолжают следить по установленным на ни маячках.

Первую партию животных из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, последнюю - в конце августа. Животных перевозят в специальных контейнерах в фурах в Хабаровск, а оттуда по реке доставляют в место выпуска.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. Вольеры назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратура и Следственный комитет выяснили, что животных выловили с нарушениями закона. Было принято решение их всех освободить.