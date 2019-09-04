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Ученые обещали выпустить в сентябре еще 12 белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре из "китовой тюрьмы" выпустят в Охотское море еще 12 белух, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. На конец августа в "тюрьме" в бухте Средняя в Приморье всего оставалось 74 белухи.

По словам ученого, сейчас готовится к освобождению новая партия, их повезут в Хабаровский край к месту выпуска в середине сентября, график вывоза еще не определен. Конкретные даты будут зависеть от погодных условий.

Колончин также отметил, что есть "возможность распределить частично животных по российским центрам", но окончательного решения по этому вопросу нет. Ранее сообщалось, что всех морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" отпустят в море. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее 4 сентября заверил, что всех их выпустят до наступления зимы.
Директор ВНИРО также заявил, что ученым удалось опровергнуть "все зарубежные теории" о том, что освободить животных, пробывших так долго в неволе, перевезя их на 1 800 километров, невозможно. По его словам, все освобожденные косатки и белухи живы и воссоединились с семьями, за ними продолжают следить по установленным на ни маячках.

Первую партию животных из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, последнюю - в конце августа. Животных перевозят в специальных контейнерах в фурах в Хабаровск, а оттуда по реке доставляют в место выпуска.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. Вольеры назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратура и Следственный комитет выяснили, что животных выловили с нарушениями закона. Было принято решение их всех освободить.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
китовая тюрьма ВНИРО Кирилл Колончин Приморье Хабаровский край

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