В РПЦ предложили альтернативу легализации многоженства

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Проблема внебрачных связей в современном обществе связаны не с запретом многоженства, а с дефицитом ответственности супругов и отцов внебрачных детей в частности, считают в РПЦ. Об этом "Интерфаксу" заявил зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

23 сентября председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин высказал мнение, что официальное многоженство лучше связей на стороне, и предложил узаконить право иметь двух жен в регионах с преимущественно мусульманским населением.

В РПЦ с ним не согласны. "Мне как христианину кажется, что положение и любовницы, и какой-то там по счету жены унижает достоинство женщины. Равным образом унижают достоинство мужчины внебрачные связи любого свойства", - сказал Кипшидзе.

По его словам, и мусульмане, и православные, и иудеи видят "корень кризисных явлений в семейной жизни заключается во внебрачных любовных связях, которые очень часто разрушают семейное счастье". В связи с этим он рекомендовал всем традиционным религиям сообща укреплять позиции "прочного союза одного мужчины и одной женщины" и назвал это "общей целью, достижение которой может способствовать возрождению и укреплению традиционной, в том числе многодетной, семьи".

Проблему бесправия внебрачных детей он предложил решать укреплением правовой ответственности их биологических отцов.

Ранее позицию Гайнутдина поддержал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, а глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов высказал мнение, что проблема заслуживает серьезного изучения. Он отметил, что в современной России "де-факто многоженство существует не только в исламских республиках, но и там, где живут в основном русские".