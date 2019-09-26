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Самолет Москва-Ош вынужденно сел в Самаре из-за самочувствия ребенка

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Плохое самочувствие ребенка на борту самолета, вылетевшего из подмосковного Жуковского в киргизский Ош, стало причиной вынужденной посадки в самарском международном аэропорту Курумоч в четверг вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

Самолет рейса SVR2467 сел в 21:54 (20:54 по Москве) в международном аэропорту Курумоч. По прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, пациент госпитализирован в городскую больницу N5 с диагнозом ОРВИ.

В пресс-службе Минздрава региона агентству "Интерфакс" подтвердили, что ребенок госпитализирован в лечебное учреждение.

По последним данным, предоставленным пресс-службой самарского аэропорта "Курумоч", самолет уже вылетел к месту назначения в 22:55 (21:55 по Москве).

Москва Ош Самара

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