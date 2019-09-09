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Летевший из Владивостока в Москву самолет вынужденно сел из-за смерти пассажира

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пассажир скончался на борту самолета, летевшего из Владивостока в московский аэропорт "Шереметьево". Об этом сообщили "Интерфаксу" в Приволжской транспортной прокуратуре. Поэтому лайнер вынужденно сел в Нижнем Новгороде утром в понедельник, 9 сентября, сказал собеседник агентства.

"63-летнему пассажиру "Боинга-777" авиакомпании "Аэрофлот" стало плохо. По предварительным данным, произошел сердечный приступ", - заявил представитель надзорного ведомства. По его словам, после приземления на борт самолета поднялась бригада врачей, которая констатировала смерть пассажира.

Собеседник агентства добавил, что самолет приземлился в Нижнем Новгороде в 10:06 по Москве, а вылетел в пункт назначения в 11:40.

Владивосток Москва Нижний Новгород Приволжская транспортная прокуратура

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