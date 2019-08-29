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Ан-2 с отказавшим двигателем сел посреди поля в Ростовской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 ("кукурузник") после отказа двигателя вынужденно приземлился в поле в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его словам, пилот смог посадить самолет в поле, избежав серьезных повреждений. На борту Ан-2 находилось три человека, никто не пострадал.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с этой информацией.

Это второй за сутки инцидент с самолетом Ан-2.

Накануне в Льговском районе Курской области "кукурузник" совершил жесткую посадку после того, как задел кроны деревьев. Самолет обрабатывал химикатами сельскохозяйственное поле в районе поселка Селекционный. В кабине находился один пилот, пассажиров не было. В результате аварийной посадки никто не пострадал, сообщило Московское межрегиональное СУ на транспорте СКР.

Ан-2 Ростовская область

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