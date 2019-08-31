Три самолета за ночь вынужденно сели в аэропорту Волгограда

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Три самолета в ночь с 30 на 31 августа совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда, сообщили журналистам в администрации региона в субботу.

Так, в 23:10 по местному времени (22:10 мск) 30 августа вынужденную посадку совершил рейс "Красноярск-Симферополь". Причиной стало ухудшение самочувствия 35-летней пассажирки. По словам представителя администрации, женщину обследовали медики и отправили на амбулаторное лечение.

Затем около 2:00 31 августа экстренную посадку запросил самолет, следовавший рейсом "Грозный-Внуково". Собеседник агентства уточнил, что борт вынужденно сел из-за падения уровня жидкости в гидросистеме. Никто не пострадал.

Еще один самолет, следовавший из Баку в Москву, экстренно сел в аэропорту Волгограда в районе 7:00 по местному времени (6:00 мск) 31 августа. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров - 62-летнего мужчины.

"Мужчина, с его слов, гражданин Германии, доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25. Он находится под наблюдением врачей", - добавил представитель администрации.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в справочной волгоградского аэропорта, один из трех бортов - "Красноярск-Симферополь" - к настоящему моменту уже вылетел в пункт назначения, еще два ожидают вылета.