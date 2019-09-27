Офицер в Хабаровском крае осужден за разглашение гостайны

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Военный суд в Хабаровске приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу 20 тыс. руб. за разглашение гостайны, сообщает пресс-служба УФСБ по Восточному военному округу.

"Хабаровским окружным военным судом военнослужащий одной из воинских частей края признан виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны" и приговорен к штрафу в размере 20 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в феврале 2019 года офицер войсковой части 51460 привлек к работе с топографическими картами, содержащими сведения, относящиеся к гостайне подчинённых военнослужащих, не имеющих соответствующего допуска.

Факт преступления выявили сотрудники военной контрразведки.