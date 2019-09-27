Поиск

Офицер в Хабаровском крае осужден за разглашение гостайны

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Военный суд в Хабаровске приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу 20 тыс. руб. за разглашение гостайны, сообщает пресс-служба УФСБ по Восточному военному округу.

"Хабаровским окружным военным судом военнослужащий одной из воинских частей края признан виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны" и приговорен к штрафу в размере 20 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в феврале 2019 года офицер войсковой части 51460 привлек к работе с топографическими картами, содержащими сведения, относящиеся к гостайне подчинённых военнослужащих, не имеющих соответствующего допуска.

Факт преступления выявили сотрудники военной контрразведки.

Хабаровский край

Новости

"Известия" сообщили о планах запустить базу плательщиков ЖКУ к апрелю

Самолет Москва-Ош вынужденно сел в Самаре из-за самочувствия ребенка

Что произошло за день: четверг, 26 сентября

Курение подпадет под категорию "открытое горение" и будет запрещено на балконах

Курение подпадет под категорию "открытое горение" и будет запрещено на балконах

Басманный суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве раменского депутата

На базе ВМФ в Тартусе открыт судоремонтный комплекс

На базе ВМФ в Тартусе открыт судоремонтный комплекс

В РПЦ предложили альтернативу легализации многоженства

Космические войска приняли на управление новый спутник Минобороны РФ

Космические войска приняли на управление новый спутник Минобороны РФ

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');