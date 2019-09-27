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В Приморье задержали больше 260 северокорейских рыбаков-браконьеров

В Приморье задержали больше 260 северокорейских рыбаков-браконьеров
Северокорейские браконьеры, задержанные в российских водах Японского моря
Фото: ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские пограничники задержали еще три северокорейские шхуны за браконьерство в исключительных экономических водах России, сообщила представитель пресс-группы Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Он уточнил, что на трех шхунах и пяти мотоботах находились 262 северокорейских рыбака. У браконьеров изъяты около 30 тыс. туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова.

Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для расследования.

Это уже второе за сентябрь громкое задержание большой группы браконьеров из КНДР российскими пограничниками. Так, вечером 17 сентября замеченные в акватории Японского моря браконьеры напали на проверявших их сотрудников погрануправления, в результате чего пострадали четверо пограничников и погиб один из нападавших. По итогам операции был задержан 161 браконьер.

Приморье КНДР

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