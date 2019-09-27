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Песков заявил, что борьба с браконьерами из КНДР не испортит отношения РФ с Северной Кореей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Борьба с северокорейскими браконьерами не окажет негативного влияния на отношения Москвы и Пхеньяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова спросили, почему в последнее время наблюдается активизация борьбы с браконьерами из этой страны и не является ли это "ударом по отношениям с КНДР".

"Нет, никоим образом не является. Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу, осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах, поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того, чтобы навести порядок в этой области", - сказал Песков.

Ранее в пятницу стало известно о задержании приморскими пограничниками 262 северокорейских рыбаков-браконьеров. Кроме того, 17 сентября был задержан еще 161 браконьер, причем часть из них напала на сотрудников погрануправления, в результате чего пострадали четверо пограничников и погиб один из браконьеров.

Россия КНДР Дмитрий Песков

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