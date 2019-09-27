Член СПЧ Сванидзе предупредил о репутационной катастрофе в связи с проверкой "Медузы" и Би-би-си

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Планы думской комиссии по расследованию вмешательства проверить "Медузу", "Настоящее время", "Русскую службу Би-би-си" и другие русскоязычные медиа подтверждают наличие цензуры в России и такая проверка будет репутационной катастрофой и несомненным ударом по свободе слова, считает член Совета по правам человека (СПЧ), журналист Николай Сванидзе.

Он считает позицию депутатов запретительной и при этом "стратегически бесперспективной". Он объяснил, что хотя тактически они "могут достичь результатов", то есть "запретить" эти СМИ, но реально запретить ничего нельзя, поскольку "все идет через Сеть". Запрет будет "выстрелом в ногу собственной стране" и "ударом по журналистам, которые отстаивают свою независимость, попыткой загнать всех под один официозный зонтик", уверен он.

"Сами намерения очевидны - за этим стоит позиция "держать и не пущать", - сказал Сванидзе.

Ранее 27 сентября председатель думской комиссии по вмешательству Василий Пискарев сообщил, что передаст в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст материалы на Deutsche Welle для реакции на признаки нарушений законодательства. Депутаты, изучив выводы экспертов, пришли к выводу, что в твите медиахолдинга был призыв к участию в несанкционированной акции в Москве, а в публикации о блогере Владислава Синице - признаки экстремизма. В комиссии ждут наказания для журналистов, а также предложат Минюсту включить медиакомпанию в перечень СМИ-иностранных агентов.

Пискарев добавил, что комиссия также проверит на предмет нарушений законодательства "Настоящее время" (Current Time), "Медузу", "Русскую службу Би-Би-Си", "МБХ Медиа", "Голос Америки", Facebook и Google, а также "Радио Свобода". "Голос Америки" и "Свобода" были признаны СМИ-иноагентами в декабре 2017 года.

Главный редактор "МБХ Медиа" Вероника Куцылло сказала "Эху Москвы", что не понимает включение издания в этот список. "Редакция "МБХ Медиа" находится в России, ею владеет российский гражданин. Какое отношение мы можем иметь к какому бы то ни было иностранному влиянию, мне неизвестно", - сказала она.

"Никто не обращался. И про материалы тоже не знаю, могу лишь гадать", – сказала "Ведомостям" гендиректор "Медузы" Галина Тимченко.

Гендиректор DW Петер Лимбург заявил "Ведомостям", что в компании всегда настаивали, что не вмешивались в дела России и не собираются это делать и впредь. "Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в Twitter, а только цитировали организаторов", – добавил он.