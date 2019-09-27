Комиссия по вмешательству нашла у Deutsche Welle признаки иностранного агента

Признаки оправдания экстремизма усмотрены в материалах про блогера Синицу

Фото: Imago/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Думская комиссия по расследованию вмешательства в дела России направит материалы на медиахолдинг Deutsche Welle в МИД, Роскомнадзор, Минюст и Генпрокуратуру для принятия мер реагирования. Об этом решении глава комиссии Василий Пискарев сообщил 27 сентября. По его словам, комиссия усмотрела у DW признаки иностранного агента.

К таким выводам комиссия пришла после заседания 27 сентября, на котором заслушала эксперта по лингвистике, который считает, что издание в твиттере призывало москвичей на несанкционированную акцию.

"Немецкая волна" обладает всеми признаками, как мы считаем иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, финансируемы из бюджета Федеративной республики Германия", - сказал Пискарев.

Также депутаты нашли в деятельности СМИ признаки оправдания экстремизма. Освещая суд над блогером Владиславом Синицей, которого приговорили за твит о возможных расправах над детьми силовиков, DW фактически не признала его преступником и продолжала называть оппозиционером, добавил глава комиссии.

В заключении эксперта-лингвиста, которое изучила комиссия и имя которого Пискарев не назвал, говорится, что твит с фразой "Москва, выходи!" содержит побуждение в явной форме "с помощью прямой адресации и использования глагола в повелительном наклонении от лица авторов сообщения". При этом у этого призыва нет никаких признаков цитирования - кавычек, ссылок на автора, пунктуационного оформления реплик, добавил эксперт.

"Дополнительная информация, которая содержится в публикации, помогает точнее понять призыв и способствует усилению его воздействия, - говорится в заключении. - Практически все авторы комментариев к сообщению "Deutsche Welle" восприняли помещенную в заголовок фразу как призыв к выходу Москвы для продолжения протестных акций".

В Роскомнадзор депутаты направят "папку с экспертизами", которая подтверждает нарушения закона со стороны DW. "Там санкции небольшие, но для нас вас важно, чтобы наказание было неотвратимым", - заявил Пискарев. Те же материалы будут направлены в Генпрокуратуру.

Минюст депутаты попросят включить DW в перечень организаций, обладающих признаками иностранного агента. У ведомств будет 30 дней на реакцию.

- Москва, выходи!



Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться) pic.twitter.com/BCqC3Y10dw — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019

"Медиазона" предположила, что речь идет о твите от 27 июля. Тогда в центре проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и было задержано больше тысячи человек. В твите содержится видеозапись группы людей, которая идет по улице и скандирует: "Москва, выходи!" Запись сопровождается комментарием СМИ.

20 сентября член комиссии, первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предупреждал, что если DW, которую ранее МИД обвинил во вмешательстве в дела России, не согласится на диалог с депутатами, комиссия пожалуется на компанию в Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру и DW может временно лишиться права на вещание в России.

Пискарев ранее говорил, что экспертизу предполагаемых публикаций с призывами к участию в несанкционированных акциях проверят независимые эксперты, "которые ни с чем не связаны: ни с политикой, ни с партиями, которые живут своей жизнью и ведут экспертную деятельность как раз в этой области". Сообщалось, что кроме DW такие же призывы были в публикациях посольства США.

Представитель МИД Мария Захарова летом обвинила DW в публикации призывов к участию в незаконных уличных акциях в Москве. В медиахолдинге заявили, что в их материалах и публикациях таких призывов нет. Затем в МИД сообщили, что призывы были в соцсетях. Представителей руководства DW долго и безуспешно вызывали в Москву на заседание комиссии для "диалога", однако медиаменеджеры отказывались, объясняя, что подчиняются германскому регулятору и законам и что их участие в работе чужого парламента будет неуместным.