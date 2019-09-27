Роспотребнадзор поддержал идею запретить курить на балконах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре поддержали планы правительства запретить курить на балконах домов и считают, что только зоны, стопроцентно свободные от табачного дыма, могут надежно защитить от воздействия табачного дыма. Ведомство вообще категорически против курения и поддерживает инициативы о его ограничении, напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует принимать законы, которые обеспечивали бы защиту от табачного дыма, и что создание свободных от курения зон поддерживают даже некурящие.

Табачный дым содержит свыше 250 вредных для здоровья человека веществ, в том числе более 50 канцерогенов, сказали в Роспотребнадзоре.

26 сентября стало известно, что правительство одобрило новые требования по противопожарной безопасности. В них есть запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и гостиниц. В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" разъяснили, что под открытым огнем подразумевается в том числе зажигание свечей, курение и жарение шашлыков. Административный штраф для нарушителей составит от 3000 до 5000 рублей, если из-за курения начнется пожар.

Новые правила вступят в силу с 1 октября.

Комментируя эти перемены, директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов заявил, что до тех пор, пока власти не найдут ответ на вопрос, почему люди продолжают курить, несмотря на все запреты, борьба с табаком будет оставаться имитацией.