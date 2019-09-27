Deutsche Welle отвергла обвинения Госдумы во вмешательстве во внутренние дела РФ

Офис немецкой телекомпании Deutsche Welle в Бонне Фото: Imago/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Телерадиовещательная компания Deutsche Welle настаивает, что не вмешивалась во внутренние дела РФ, и рассчитывает, что российские власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам на территории России, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель DW Кристоф Юмпельт.

"На своем сегодняшнем заседании в Берлине Совет по вещанию DW обсудил обвинения комиссии Госдумы, приведенные в отчетах агентства. После получения исчерпывающей информации от генерального директора Питера Лимбурга и подробного изучения Совет по телерадиовещанию пришел к выводу, что репортаж DW из России ни в коей мере не является нежелательным", - говорится в ответе Юмпельта на запрос агентства.

В свою очередь председатель Совета Карл Юстен, чьи слова приводятся в ответе, заявил: "Мы ожидаем, что российские власти обеспечат, чтобы все корреспонденты DW в России могли работать свободно и без ограничений. Свободный обмен информацией имеет первостепенное значение, и это включает в себя способность сотрудников Deutsche Welle работать беспрепятственно".

Радиовещательный совет DW выразил надежду на скорейшее урегулирование этой дискуссии.

Ранее в пятницу, 27 сентября, стало известно, что думская комиссия по расследованию вмешательства в дела России намерена направить материалы на медиахолдинг Deutsche Welle в МИД, Роскомнадзор, Минюст и Генпрокуратуру для принятия мер реагирования.

Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, комиссия усмотрела у DW признаки иностранного агента. К таким выводам комиссия пришла после заседания 27 сентября, на котором заслушала эксперта по лингвистике, заявившего, что издание в твиттере призывало москвичей на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Ранее в сентябре член комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ, первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предупреждал, что если DW, которую ранее МИД обвинил во вмешательстве в дела России, не согласится на диалог с депутатами, комиссия пожалуется на компанию в Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру и DW может временно лишиться права на вещание в России.