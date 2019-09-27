Поиск

Deutsche Welle отвергла обвинения Госдумы во вмешательстве во внутренние дела РФ

Deutsche Welle отвергла обвинения Госдумы во вмешательстве во внутренние дела РФ
Офис немецкой телекомпании Deutsche Welle в Бонне
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Телерадиовещательная компания Deutsche Welle настаивает, что не вмешивалась во внутренние дела РФ, и рассчитывает, что российские власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам на территории России, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель DW Кристоф Юмпельт.

"На своем сегодняшнем заседании в Берлине Совет по вещанию DW обсудил обвинения комиссии Госдумы, приведенные в отчетах агентства. После получения исчерпывающей информации от генерального директора Питера Лимбурга и подробного изучения Совет по телерадиовещанию пришел к выводу, что репортаж DW из России ни в коей мере не является нежелательным", - говорится в ответе Юмпельта на запрос агентства.

В свою очередь председатель Совета Карл Юстен, чьи слова приводятся в ответе, заявил: "Мы ожидаем, что российские власти обеспечат, чтобы все корреспонденты DW в России могли работать свободно и без ограничений. Свободный обмен информацией имеет первостепенное значение, и это включает в себя способность сотрудников Deutsche Welle работать беспрепятственно".

Радиовещательный совет DW выразил надежду на скорейшее урегулирование этой дискуссии.

Ранее в пятницу, 27 сентября, стало известно, что думская комиссия по расследованию вмешательства в дела России намерена направить материалы на медиахолдинг Deutsche Welle в МИД, Роскомнадзор, Минюст и Генпрокуратуру для принятия мер реагирования.

Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, комиссия усмотрела у DW признаки иностранного агента. К таким выводам комиссия пришла после заседания 27 сентября, на котором заслушала эксперта по лингвистике, заявившего, что издание в твиттере призывало москвичей на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Ранее в сентябре член комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ, первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предупреждал, что если DW, которую ранее МИД обвинил во вмешательстве в дела России, не согласится на диалог с депутатами, комиссия пожалуется на компанию в Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру и DW может временно лишиться права на вещание в России.

Deutsche Welle Кристоф Юмпельт Госдума

Новости по теме

Новости

Житель Ингушетии вернул полиции пулемет, выпавший из машины силовиков

Минсельхоз предложил уничтожать нелегальные сигареты

Полпреда президента обеспокоила активизация новых религий на юге России

Полпреда президента обеспокоила активизация новых религий на юге России

"Уральские авиалинии" отсудили у аэропорта Симферополя 3 млн руб. за ЧП с птицей

"Единая Россия" получила во II квартале 710 млн рублей

Член СПЧ Сванидзе предупредил о репутационной катастрофе в связи с проверкой "Медузы" и Би-би-си

Итальянцы будут добиваться включения генуэзских крепостей Крыма в список ЮНЕСКО

Итальянцы будут добиваться включения генуэзских крепостей Крыма в список ЮНЕСКО

"Газпром нефть" заинтересовалась синтезом алмазов из газа

"Аэрофлот" вернул владельцам "золотых карт" бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов Дерипаски

Поставки санкционных продуктов в Россию за девять лет сократились в 100 раз

Поставки санкционных продуктов в Россию за девять лет сократились в 100 раз
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');