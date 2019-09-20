В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации

"Мы в очередной раз их предупредили, что лучше к нам, чем в Генеральную прокуратуру", - сказал депутат-единоросс Адальби Шхагошев

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Если медиакомпания Deutsche Welle не ответит на вопросы думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, депутатам придется пожаловаться в Генпрокуратуру, МИД или Роскомнадзор, сообщил член комиссии, первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Мы в очередной раз их предупредили, что лучше к нам, чем в Генеральную прокуратуру", - сказал он.

Представителей DW с августа зовут в комиссию, чтобы задать им вопросы, после того, как в МИД компанию обвинили в публикации призывов участвовать в несогласованных акциях. Руководители компании это делать отказываются и объясняют, что подотчетны надзорным органам Германии, а не России. В Думе настаивают на живом "цивилизованном" диалоге.

Шхагошев объяснил, что если DW не предоставит комиссии объяснений, депутаты попросят Генпрокуратуру возбудить против СМИ административное дело или попросят МИД или Роскомнадзор, чтобы компанию "как минимум временно" лишили аккредитации, пока она не предоставит объяснений.

"В противном случае они не могут присутствовать и работать в РФ. Их деятельность реально является политическим вмешательством и направлена на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Мы их призываем вернуться на правовой уровень", - заявил депутат.

По его словам, на заседании комиссии 20 сентября были представлены материалы, указывающие на вмешательство Deutsche Welle в российскую политику.

"Я представил ссылки на статьи этого издания 2009 и 2015 годов и попросил представителей Генпрокуратуры, а также Роскомнадзора и Минюста, которые присутствовали на заседании, дать оценку действиям DW. Причём не только действиям 8 сентября с лозунгами "Москва, выходи", а именно предложению 2009 года о создании организационных структур с участием США и стран ЕС для наведения порядка на Северном Кавказе, - сказал Шхагошев. - Тогда, в 2009 году, они написали о том, что Россия скоро потеряет Северный Кавказ. В 1990-х годах, в начале 2000-х, когда действительно была сложная ситуация с терроризмом, международных террористов они называли повстанцами".

Ранее в пятницу глава комиссии Василий Пискарев говорил, что от DW ждут ответа на приглашение к следующему заседанию 27 сентября, и отмечал, что если "немцы" не приедут, то депутаты "обойдутся без них" и все равно проведут заседание.

Комиссию по вмешательству в Думе создали в экстренном порядке 19 августа после того, как в Москве прошло несколько массовых акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, а в Совете Федерации временная комиссия по защите суверенитета заявила, что увидела признаки вмешательства США в выборы в Могсордуму. Российский МИД официально обвинил посольство США в публикации призывов к участию в несогласованной акции 3 августа, хотя дипмиссия назвала это предостережением сограждан перед возможными массовыми задержаниями. Также МИД обвинил Deutsche Welle в публикации таких же призывов.

В DW заявили, что в публикациях медиакомпании таких призывов нет, а информация о митингах не является их пропагандой. Руководство холдинга в Германии взяло на себя ответственность за работу русскоязычной службы DW. Глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн в сентябре официально сообщил депутатам, что компания является субъектом права ФРГ, подотчетна германским надзорным органам и он не видит возможности для ее представителей участвовать в заседании комиссии Госдумы. В день получения этого ответа Пискарев впервые допустил, что DW могут запретить работать в России.