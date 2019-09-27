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Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Следствие решило изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде сотруднику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в госизмене, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Следователь принял решение об изменении нашему подзащитному 75-летнему Виктору Кудрявцеву меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сегодня на проходной СИЗО "Лефортово" Кудрявцева встретили родные, они уже едут домой", - сказал Павлов.

"Омрачает эту новость только формально причина изменения меры пресечения - состояние здоровья Кудрявцева, которое за проведенный в СИЗО год сильно ухудшилось", - добавил адвокат.

В июне, как заявлял Павлов, суд отказался перевести 75-летнего ученого под домашний арест, так как в его электронной почте нашли спам - письмо от мошенников о предварительном одобренном виде на жительство в США.

Дело Виктора Кудрявцева

Об аресте Кудрявцева стало известно в июле 2018 года, когда члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили его в следственном изоляторе "Лефортово". До сегодняшнего дня ученый был старейшим арестант этого СИЗО.

Кудрявцева обвиняют в передаче данных, составляющих гостайну, в Фон-Кармановский институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE. По версии следствия, ученый получал задачи от института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагают следователи.

Кудрявцев вину не признает.

Адвокаты Кудрявцева неоднократно заявляли о необходимости изменения ему меры пресечения по состоянию здоровья и ходатайствовали об этом перед следствием и судом. За освобождение физика из СИЗО выступало множество правозащитников и ученых, в том числе президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Требование обеспечить Кудрявцеву медицинское сопровождение, не связанное с системой ФСИН, российским властям направлял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Виктор Кудрявцев ЦНИИМаш

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