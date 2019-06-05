Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и заместителя заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Романа Ковалева, в отношении которого следствие предлагало дать показания обвиняемому в государственной измене физику Виктору Кудрявцеву.

Ковалев арестован до 5 августа. Ему, как и Кудрявцеву, предъявлено обвинение в госизмене.

О задержании Ковалева стало известно ранее в среду. По сведениям источника "Интерфакса", его подозревают в передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения.

Информированный источник сообщил агентству, что в настоящее время "проверяется информация о том, что Ковалев вне рамок поставленных ему работодателем задач мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе".

В ноябре 2018 года стало известно, что 75-летний Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому предложили признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу Ковалева.

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