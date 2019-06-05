Поиск

Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева

Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и заместителя заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Романа Ковалева, в отношении которого следствие предлагало дать показания обвиняемому в государственной измене физику Виктору Кудрявцеву.

Ковалев арестован до 5 августа. Ему, как и Кудрявцеву, предъявлено обвинение в госизмене.

О задержании Ковалева стало известно ранее в среду. По сведениям источника "Интерфакса", его подозревают в передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения.

Информированный источник сообщил агентству, что в настоящее время "проверяется информация о том, что Ковалев вне рамок поставленных ему работодателем задач мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе".

В ноябре 2018 года стало известно, что 75-летний Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому предложили признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу Ковалева.

.

Роман Ковалев Виктор Кудрявцев

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2019

Лучшие места для сэлфи на ПМЭФ-2019

Лучшие места для сэлфи на ПМЭФ-2019

Литва вернет в Москву ранее отозванного посла

Минтранс потребовал в кратчайшие сроки наладить выдачу багажа в "Шереметьево"

Минтранс потребовал в кратчайшие сроки наладить выдачу багажа в "Шереметьево"

Задержанного ученого МФТИ заподозрили в передаче секретов за рубеж

Задержанного ученого МФТИ заподозрили в передаче секретов за рубеж

В Саяно-Шушенском заповеднике остался последний дикий снежный барс

В Саяно-Шушенском заповеднике остался последний дикий снежный барс

Двух жителей Москвы арестовали по обвинению в убийстве перуанца

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

МАК полностью реконструировал последний полет сгоревшего SSJ 100

МАК полностью реконструировал последний полет сгоревшего SSJ 100

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

ПМЭФ-2019

ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят

ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят

Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');