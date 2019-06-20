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Мосгорсуд подтвердил законность ареста ученика физика Кудрявцева

Роман Ковалев останется в СИЗО до 5 августа

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность ареста ученого Романа Ковалева, ученика обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева. Суд отклонил апелляцию защиты Ковалева на решение Лефортовского суда, который поместил ученого под стражу до 5 августа, передает корреспондент "Интерфакса".

Заседание прошло в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены.

Ковалев - начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов в МФТИ. Его задержали 5 июня по обвинению в госизмене. Адвокат Кудрявцева, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, предположил, что дела ученых могут быть связаны.

Следствие проверяет, мог ли Ковалев вне поставленных перед ним задач иметь отношения к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых Кудрявцев передавал в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics)", говорил информированный источник "Интерфакса". По его данным, Ковалев не имел допуска к гостайне. Вину он не признает.

Кудрявцева обвиняют в передаче данных, составляющих гостайну, в Фон-Кармановский институт. Он вину не признает По словам Ивана Павлова, в июне суд отказался перевести 75-летнего ученого под домашний арест, так как в его электронной почте нашли спам - письмо от мошенников о предварительном одобренном виде на жительство в США.

Ученый год находится под арестом. 13 мая его переводили из СИЗО в больницу по требованию ЕСПЧ, который решил, что Кудрявцева нужно обследовать в гражданской больнице. 17 мая ученого вернули в СИЗО, не найдя у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

В ноябре 2018 года Павлов рассказывал, что Кудрявцеву предлагали в обмен на смягчение меры пресечения признать вину и дать показания на Ковалева. Сын Кудрявцева - Ярослав пояснял "Интерфаксу", что с отцом Ковалев работал много лет.

Виктор Кудрявцев Роман Ковалев ЦНИИМаш

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