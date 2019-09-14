В МЧС сообщили о 28 пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - По последним данным, в ДТП автобуса и грузовика в Ярославской области пострадали 28 человек, семь погибли, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по региону.

Как рассказал собеседник агентства, на месте работают, в том числе, и психологи МЧС.

В оперативном штабе на месте аварии "Интерфаксу" сообщили, что МЧС организовал "горячую линию" по номеру 8(4852)790901.

По информации штаба под председательством губернатора Дмитрия Миронова, опознаны оба водителя. Грузовиком управлял житель Краснодарского края. Пригородным автобусом - местный житель.

Остальные жертвы на данный момент не опознаны.

По предварительным данным, лобовое столкновение автобуса ПАЗ и грузовика произошло в субботу в районе поселка Заячий Холм близ Гаврилов-Яма.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в ДТП в Ярославской области были доставлены в четыре больницы в зависимости от характера травм.

В ГИБДД России рассказали "Интерфаксу", что столкновение автобуса и грузовика спровоцировал водитель фуры. По ее данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом.