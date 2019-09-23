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На Украине девять человек погибли при столкновении грузовика и автобуса

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В результате столкновения грузовика с автобусом на западе Житомирской области на Украине погибли девять человек. Еще 10 получили травмы и были доставлены в районную больницу.

Как сообщает в понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в воскресенье вечером, 22 сентября, на 250-м км трассы Киев - Чоп в Новоград-Волынском районе.

По предварительным данным, в 22:30 (по московскому времени) возле села Большое Молодьково 55-летний водитель грузовика DAF с цистерной, двигавшийся в направлении Киева, не справился с управлением и врезался в автобус, стоявший на обочине дороги.

В сообщении отмечается, что 66-летний водитель автобуса рейса "Житомир-Яремча" остановился, чтобы заменить колесо. В момент столкновения 49 пассажиров стояли на обочине. В результате ДТП девять человек погибли, еще 10 человек (в возрасте от 42 до 71 года) получили травмы. Среди погибших несовершеннолетних нет.

Водителю грузовика также оказали медицинскую помощь. Он задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Украина

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