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Четырнадцать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили к месту выпуска

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Очередная группа белух из бухты Средняя отправилась к месту выпуска к побережью Хабаровского края, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в субботу.

В РоссииВ Приморье белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для отправки к месту выпускаВ Приморье белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для отправки к месту выпускаЧитать подробнее

По данным пресс-службы, судно с 14 белухами на борту направилось в Охотское море.

Отмечается, что мероприятия по подготовке животных (реадаптации), транспортировке и выпуску выполняются с максимальным учетом рекомендаций научного консилиума.

По данным пресс-службы, из-за обильных ливней в Хабаровском крае вместо перевозки животных по автодороге была разработана возможность отправки белух морем с использованием транспортировочных бассейнов на борту судна.

Организация операции происходит при взаимодействии с государственными органами власти и ветеринарной инспекцией, отметили в институте.

Ранее перевозка животных из "китовой тюрьмы" осуществлялась по суше. Их везли в контейнерах на специальных большегрузных автомобилях до моря, а затем в море их тащили на специальных плотах, прикрепленных к катеру. Такая транспортировка занимала около шести дней. Сейчас, по словам специалистов, дорога до места выпуска займет около трех суток.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В 2018 году в Охотском море 90 белух и 12 косаток выловили для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая группа состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки. На четвертом этапе выпустили двух косаток и шесть белух.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморье китовая тюрьма

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