Четырнадцать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили к месту выпуска

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Очередная группа белух из бухты Средняя отправилась к месту выпуска к побережью Хабаровского края, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в субботу.

По данным пресс-службы, судно с 14 белухами на борту направилось в Охотское море.

Отмечается, что мероприятия по подготовке животных (реадаптации), транспортировке и выпуску выполняются с максимальным учетом рекомендаций научного консилиума.

По данным пресс-службы, из-за обильных ливней в Хабаровском крае вместо перевозки животных по автодороге была разработана возможность отправки белух морем с использованием транспортировочных бассейнов на борту судна.

Организация операции происходит при взаимодействии с государственными органами власти и ветеринарной инспекцией, отметили в институте.

Ранее перевозка животных из "китовой тюрьмы" осуществлялась по суше. Их везли в контейнерах на специальных большегрузных автомобилях до моря, а затем в море их тащили на специальных плотах, прикрепленных к катеру. Такая транспортировка занимала около шести дней. Сейчас, по словам специалистов, дорога до места выпуска займет около трех суток.