Четырнадцать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили к месту выпуска
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Очередная группа белух из бухты Средняя отправилась к месту выпуска к побережью Хабаровского края, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в субботу.
По данным пресс-службы, судно с 14 белухами на борту направилось в Охотское море.
Отмечается, что мероприятия по подготовке животных (реадаптации), транспортировке и выпуску выполняются с максимальным учетом рекомендаций научного консилиума.
По данным пресс-службы, из-за обильных ливней в Хабаровском крае вместо перевозки животных по автодороге была разработана возможность отправки белух морем с использованием транспортировочных бассейнов на борту судна.
Организация операции происходит при взаимодействии с государственными органами власти и ветеринарной инспекцией, отметили в институте.
Ранее перевозка животных из "китовой тюрьмы" осуществлялась по суше. Их везли в контейнерах на специальных большегрузных автомобилях до моря, а затем в море их тащили на специальных плотах, прикрепленных к катеру. Такая транспортировка занимала около шести дней. Сейчас, по словам специалистов, дорога до места выпуска займет около трех суток.
"Китовая тюрьма" в Приморье
В 2018 году в Охотском море 90 белух и 12 косаток выловили для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.
Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая группа состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки. На четвертом этапе выпустили двух косаток и шесть белух.