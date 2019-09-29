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В Петербурге задержан подозреваемый в поджоге храма на Васильевском острове

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге храма на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель", - сказала Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Как сообщает пресс-служба МВД, возгорание храма на Мичуринской улице Василеостровского района произошло в субботу около трех часов ночи. Существенного ущерба храму не нанесено. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Санкт-Петербург

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