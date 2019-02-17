Неизвестные попытались поджечь храм УПЦ в Кривом Роге

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Нападение совершено на храм Вознесения Господнего Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Кривом Роге Днепропетровской области, неизвестные бросили зажигательную смесь под двери храма.

"Около 19:30 15 февраля группа неизвестных лиц совершили акт вандализма над храмом Вознесения Господнего города Кривой Рог. Вандалы с помощью зажигательной смеси осуществили поджог храма, что привело к возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господнего. Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений", - сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) со ссылкой на пресс-службу епархии.

Полиция начала следствие для установления лиц, совершивших правонарушение и их мотивов.

По факту попытки поджога двери церкви началось досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества), сообщили в УПЦ (МП) со ссылкой на информацию Криворожского отдела полиции.

Ранее в феврале неизвестные осквернили два храма Украинской православной церкви в Запорожье.