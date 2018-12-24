Восстановлена пострадавшая от поджога часовня на востоке Москвы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Специалистам удалось восстановить часовню на улице Камова на востоке Москвы, пострадавшую от поджога в октябре текущего года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба депутата Госдумы, куратора городской программы строительства православных храмов Владимира Ресина.

"Силами прихода к настоящему времени часовню удалось восстановить. Рядом на площадке разместилась столярная мастерская, специалисты которой уже завершают внутренние работы в деревянной часовне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на территории стройки обеспечено круглосуточное видеонаблюдение, фиксирующее в онлайн-режиме ход работ на площадке. Кроме того, на территории усилена охрана.

Также идут активные работы и по основному каменному храму в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных". Выполнена часть фасадных работ, начались работы по внутренней отделке.

"Сейчас приход готовится провести наступающее Рождество уже в стенах нового храма", - цитирует пресс-служба Ресина.

Как сообщалось, в ночь на 13 октября на улице Камова неизвестный поджег деревянную часовню в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец".

Кроме того, 6 ноября на территории религиозной организации "Подворье патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Тушино г. Москвы" на Лодочной улице произошло возгорание временного деревянного храма апостола Иоанна Богослова. На следующий день по подозрению в поджоге был задержан ранее судимый 35-летний мужчина. 9 ноября Хорошевский суд Москвы отправил его под домашний арест.

В РПЦ назвали поджоги храмов выходками противников "программы-200", которая предполагает возведение храмов в густонаселенных районах столицы, и призвали усилить охрану стройплощадок храмов.

Программа строительства и реконструкции православных храмов реализуется в столице с 2010 года. Как сообщал куратор "программы-200" В.Ресин, с момента запуска проекта в Москве появилось 75 новых церквей. В начале декабря он заявлял, что до конца текущего года будут достроены десять храмов.