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Москвичу дали три года колонии за поджог храма в Южном Тушине

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Евгений Сенчин, осенью прошлого года поджегший православный храм на северо-западе Москвы, осужден на 2 года 11 месяцев лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре в среду.

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По данным следствия, 6 ноября 2018 года Сенчин, находясь около временного храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова - Патриаршего подворья, расположенного в столичном районе Южное Тушино, "из хулиганских побуждений совершил поджог снаружи храма заранее подготовленных им автомобильных покрышек, которые набил бумагой, ветошью и пропитал бензином". После чего с места преступления скрылся.

Согласно заключению эксперта, храм и находящееся внутри имущество были повреждены и уничтожены, ущерб превысил 6,4 млн рублей.

В судебном заседании поджигатель свою вину признал.

С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Сенчина к 2 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Москва

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