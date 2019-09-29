Конгресс потребует доступа к записям разговоров Трампа и Путина

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Конгресс США в целях нацбезопасности намерен получить в свое распоряжение записи переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и с другими мировыми лидерами, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

"Я полагаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США - ИФ) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как полагал он (Трамп - ИФ), приносил пользу собственной предвыборной кампании", - цитируют конгрессмена западные СМИ.

При этом он выразил решимость установить, скрывал ли что-либо президент от общественности.

Ранее стало известно, что сотрудник американской разведки сообщил своему руководству о попытке Трампа убедить Зеленского во время телефонной беседы 25 июля в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Данные об этом по требованию конгрессменов были переданы им для ознакомления. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру для определения оснований для импичмента Трампу.

Позднее Белый дом опубликовал стенограмму разговора, сформированную на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время беседы с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но угроз не озвучивал.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

Сам Трамп заявлял, что расследование, направленное на объявление импичмента, является "охотой на ведьм", и сказал, что демократ-конгрессмен Адам Шифф, который инициировал расследование, опорочил и оклеветал его, и должен уйти из Конгресса.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация стенограммы разговора президентов США и Украины показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения Штатов с другими странами.