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Военные комиссариаты обеспечат доступом в интернет за 145 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Почти 145 млрд рублей будет выделено за три года на обеспечение доступом к интернету военных комиссариатов, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, который опубликовал Минфин на портале regulation.gov.ru.

Согласно приложению к проекту, на обеспечение широкополосным доступом к сети интернет военных комиссариатов предлагается выделить в 2020 году 32,961 млрд рублей, в 2021 году - более 46 млрд рублей, а в 2022 - 65,95 млрд рублей.

Вооруженные силы РФ получили за шесть лет более 115 тысяч единиц современной техники связи, её доля возросла до 68%, сообщил в мае министр обороны РФ Сергей Шойгу. В результате ее доля увеличилась почти в два раза. Шойгу отметил, что современное цифровое телекоммуникационное оборудование установили более чем на 1,4 тыс. объектах ведомства, обеспечив "полный спектр современных услуг связи, в том числе защищённую видео-конференц-связь высокого разрешения на всех уровнях управления - от Генерального штаба до отдельной воинской части, военного комиссариата".

Минфин

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