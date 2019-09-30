Арестованы шесть браконьеров из КНДР, напавших на российских пограничников

Задержание северокорейских браконьеров в российских водах Японского моря Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Находкинский городской суд арестовал на два месяца шестерых северокорейских рыбаков, напавших на пограничников в территориальных водах, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Шесть материалов по северокорейским морякам уже рассмотрены, по ним арест на два месяца. Еще четыре материала сегодня слушаются в суде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, материалы по мере пресечения еще четырем северокорейским рыбакам поступили в суд в понедельник. Решение по ним будет вынесено в ближайшее время.

17 сентября браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море. Инцидент произошел в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона России - ИФ). Пограничники из РФ обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом. Экипаж одной из этих шхун напал на сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю, четверо россиян получили ранения.

Кроме того, во время задержания были ранены шестеро северокорейских браконьеров, один из них впоследствии скончался в больнице.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).