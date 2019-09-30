Россельхознадзор допустил рост цен на молочные продукты только по воле производителей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Россельхознадзоре уверены, что в ноябре молочная продукция не подорожает из-за распространения системы ветеринарной сертификации "Меркурий" на все молочные изделия. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, поднять цены могут только недобросовестные производители.

О том, что цены могут вырасти на 10-12% ранее писали "Известия".

В ведомстве прогнозируют, что в связи с введением системы сертификации в 2020 году себестоимость продукции снизится, добавила Мелано.

"Единственной причиной повышения цен может послужить истерия вокруг этой темы, которая является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей, которые просто захотят повысить собственную прибыль", - предупредила представитель Россельхознадзора.

Первый этап ветсертификации начался год назад, на втором, с июля 2019 года сертификацию распространили на отдельные продукты. За три месяца работы Россельхозадзор не заметил никаких сбоев в системе "Меркурий". Мелано отметила, что на подготовку у производителей было несколько лет.

С 1 ноября 2019 года на третьем, последнем этапе, сертификацию распространят на молоко и кисломолочную продукцию. "Россельхознадзор оценивает ситуацию как благоприятную для заключительного этапа. Мы уверены, что он пройдет максимально гладко для всех участников рынка", - сказала Мелано.

"Мы уверены, что запуск третьего этапа "Меркурия" не может стать причиной роста цен, потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал обратный эффект - снижение себестоимости производства за счет работы "Меркурия" на бесплатной основе, в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить", - заявила представитель службы.

Кроме того, производители отмечают снижение доли фальсификата на рынке, добавила она. Проведенный Россельхознадзором анализ показал, что благодаря "Меркурию" в отдельных регионах доля подделок отдельных видов товаров снизилась на 30-50%. До конца года ведомство ожидает снижения показателя н 80%.

Комментируя опасения производителей о том, что дополнительная маркировка будет дублировать ветсертификацию и повысит расходы компаний, Мелано напомнила, что маркировка сейчас не является обязательной.

"Известиям" о вероятном росте цен сообщила замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.