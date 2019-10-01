Расследование "дела Голунова" затормозилось из-за занятости СКР в "деле 27 июля"

Фото: Reuters

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Активность следственных действий по уголовному делу, в рамках которого устанавливаются обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков, уменьшилась из-за занятости следователей в расследовании дела о беспорядках 27 июля в Москве. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Следственную группу, которую возглавляет подполковник Олег Шачнев, в августе перебросили на другое большое дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве. Поэтому расследование так называемого дела Голунова "начало тормозить", следственные действия почти не ведутся", - сказал собеседник агентства.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. 30 июля СКР возбудил уголовное дело об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ). С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (статья 318 УК РФ). "Дело 27 июля" стало частью "московского дела" - ряда уголовных дел в отношении активистов, задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа этого года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Комментариями Следственного комитета России (СКР), в производстве которого находится "дело Голунова", "Интерфакс" пока не располагает.

Задержание журналиста

Сотрудник базирующегося в Латвии издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Субъекты расследования

Изначально расследованием "дела Голунова" занималось Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы, однако в день избрания журналисту меры пресечения оно было передано в главк столичной полиции, который и прекратил преследование журналиста.

После освобождения Голунова, как рассказывал "Интерфаксу" его адвокат, представляющий "Правозащиту Открытки" Сергей Бадамшин, дело осталось в МВД "с соответствующим оперативным сопровождением". В его рамках, пояснял защитник, фактически проводилась проверка действий сотрудников полиции, задерживавших журналиста, для дальнейшей передачи материалов в СК.

В июле Генпрокуратура РФ передала расследование "дела Голунова" в СКР.

Спустя три месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров - отстранен от работы.