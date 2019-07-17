Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

"Генеральная прокуратура передала дело, по которому преследование Ивана было прекращено, в Следственный комитет. Следственный комитет в настоящее время проводит расследование в рамках этого дела для установления всех обстоятельств произошедшего. Никаких новых уголовных дел нет", - заявил Бадамшин журналистам в среду.

Бадамшин не стал комментировать, с какой целью в среду он был вызван в СКР, и какие следственные действия, в том числе с участием Голунова, следствие планирует проводить в ближайшее время.

Изначально "делом Голунова" занималось УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, который прекратил преследование журналиста. После освобождения Голунова в рамках расследования фактически проверялись действия полицейских, проводивших задержание.

В июне по решению Генпрокуратуры дело передали в СК.

В среду, 17 июля, в СМИ и соцсетях появилась информация о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, задерживавших Голунова, а также начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова.