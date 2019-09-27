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Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывшие полковник полиции Андрей Щиров, а также его подчиненные сержанты Роман Феофанов и Максим Уметбаев, которых уволили после задержания журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках, решили добиться восстановления на службе. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

По его данным, Феофанов и Уметбаев подали соответствующие иски в суд 21 августа, Щиров - 13 сентября. В исках они указали, что считают увольнение незаконным.

Мосгорсуд начал рассматривать их заявления в закрытом режиме, поскольку в деле есть документы, составляющие гостайну, сообщили газете в пресс-службе суда. По иску Феофанова 11 сентября прошло предварительное заседание, 2 октября суд начнет рассматривать дело по существу. Предварительные слушания по иску Уметбаева назначены на 27 сентября.

Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова. По данным адвоката журналиста Сергея Бадамшина, в отношении уволенных никаких процессуальных решений пока не принималось. Он добавил, что расследование вряд ли будет скоро закончено, поскольку следователей "отвлекли на другое дело".

Ивана Голунова 6 июня задержали в центре Москвы сотрудники УВД Западного административного округа. Представители МВД сначала утверждали, что у него при себе и дома нашли наркотики, по факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт. Затем оказалось, что наркотики Голунову подбросили, и в его отношении дело закрыли. Однако расследование продолжилось по факту обнаружения наркотиков.

Проверку действий полицейских, которые задерживали журналиста, начала служба собственной безопасности МВД. В начале июля стало известно, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности. Ранее он говорил в интервью каналу "Настоящее время", что нестыковки в деле Голунова видят "только гражданские", а профессионалу очевидно, что несостыковок в деле нет.

16 июля пресс-служба МВД сообщила, что по итогам проверки из полиции уволили четырех человек. СМИ называли в их числе Щирова и Феофанова.

По представлению главы МВД Владимира Колокольцева с должностей сняли двух генералов полиции - начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Свои отставки они обжаловать не стали, пишет "Коммерсантъ".

Иван Голунов МВД Москва Андрей Щиров Роман Феофанов Максим Уметбаев

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