Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывшие полковник полиции Андрей Щиров, а также его подчиненные сержанты Роман Феофанов и Максим Уметбаев, которых уволили после задержания журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках, решили добиться восстановления на службе. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

По его данным, Феофанов и Уметбаев подали соответствующие иски в суд 21 августа, Щиров - 13 сентября. В исках они указали, что считают увольнение незаконным.

Мосгорсуд начал рассматривать их заявления в закрытом режиме, поскольку в деле есть документы, составляющие гостайну, сообщили газете в пресс-службе суда. По иску Феофанова 11 сентября прошло предварительное заседание, 2 октября суд начнет рассматривать дело по существу. Предварительные слушания по иску Уметбаева назначены на 27 сентября.

Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова. По данным адвоката журналиста Сергея Бадамшина, в отношении уволенных никаких процессуальных решений пока не принималось. Он добавил, что расследование вряд ли будет скоро закончено, поскольку следователей "отвлекли на другое дело".

Ивана Голунова 6 июня задержали в центре Москвы сотрудники УВД Западного административного округа. Представители МВД сначала утверждали, что у него при себе и дома нашли наркотики, по факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт. Затем оказалось, что наркотики Голунову подбросили, и в его отношении дело закрыли. Однако расследование продолжилось по факту обнаружения наркотиков.

Проверку действий полицейских, которые задерживали журналиста, начала служба собственной безопасности МВД. В начале июля стало известно, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности. Ранее он говорил в интервью каналу "Настоящее время", что нестыковки в деле Голунова видят "только гражданские", а профессионалу очевидно, что несостыковок в деле нет.

16 июля пресс-служба МВД сообщила, что по итогам проверки из полиции уволили четырех человек. СМИ называли в их числе Щирова и Феофанова.

По представлению главы МВД Владимира Колокольцева с должностей сняли двух генералов полиции - начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Свои отставки они обжаловать не стали, пишет "Коммерсантъ".