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Пермский омбудсмен не увидела причастности сотрудников колонии к насилию над заключенным

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Инцидент с избиением и сексуальным насилием над заключенным в колонии №9 (Соликамск, Пермский край) не связан с какими-либо карательными мерами со стороны сотрудников исправительного учреждения, сообщается на сайте краевого омбудсмена Павла Микова.

"Причина совершения насильственных действий сексуального характера осужденными (...) в отношении (другого) осужденного, по предварительным данным, не связана с жестоким, унижающим человеческое достоинство обращением и наказанием со стороны сотрудников колонии... В качестве... основных причин могут быть как личная неприязнь между осужденными, так и иные обстоятельства, связанные с неписанными правилами поведения в преступной среде, которые стали возможны в данном учреждении", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба омбудсмена отмечает, что ранее уполномоченному не жаловались на сексуальное насилие в этом исправительном учреждении. Однако приехавшие с проверкой, опросив более 35 осужденных, пришли к предварительному выводу, что в колонии есть "серьезная проблема с обеспечением личной безопасности" заключенных. Среди возможных причин в аппарате омбудсмена назвали халатность администрации, просчеты в организации режима и надзора, в воспитательной работе, а также проблемы с кадрами и обеспечением техсредствами.

После случая сексуального насилия над осужденным 22 сентября в тот же день между заключенными произошла драка. По данным пресс-службы омбудсмена, пострадали порядка 25 осужденных.

Спустя несколько дней после инцидента основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал в соцсети опубликовал видеозапись, на которой двое заключенных ИК-9 избивают, оскорбляют и пытаются надругаться над осужденным. По его утверждению, это произошло "по указанию оперативников".

Были возбуждены два уголовных дела - о групповых насильственных действиях сексуального характера, которое возбуждено в отношении двух осужденных, и о халатности сотрудников колонии.

Соликамск ФСИН

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