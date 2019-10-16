Правозащитник сообщил о второй попытке суицида в колонии под Пермью

В управлении ФСИН заявили, что действия осужденного - демонстративный шантаж

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Заключенный исправительной колонии N9 в Соликамске (Пермский край) попытался свести счеты с жизнью, сообщил в фейсбуке основатель правозащитного проекта ГУЛАГу.нет Владимир Осечкин.

По его информации, утром в среду осужденный ИК-N9 попытался покончить с собой в штрафном изоляторе. Сейчас врачи борются за его жизнь в реанимации.

"Парень из той самой категории "униженных", подвергался насильственным действиям ранее. Попытался дать показания о происходящем, но его быстро изолировали в камере штрафного изолятора", - написал Осечкин.

В пресс-службе краевого управления ФСИН "Интерфаксу" сообщили, что заключенный неоднократно судим и состоит на профилактических учетах.

"Поверхностные повреждения, нанесенные осужденным, не представляют опасности для жизни и здоровья и носят шантажно-демонстративный характер. Осужденный является злостным нарушителем правил внутреннего распорядка. Ему оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное", - отметил представитель пресс-службы.

Этот инцидент стал четвертым за последний месяц в этой колонии. Так, 22 сентября двое заключенных ИК-9 надругались над осужденным, в тот же день в колонии произошла массовая драка. По разным данным, в драке участвовали от 60 до 200 человек, от 20 до 30 получили травмы, из них трое человек госпитализированы. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

Еще один инцидент произошел 6 октября. Тогда заключенный ИК-9 в знак протеста забрался на вышку, где установлена купольная камера видеонаблюдения, и потребовал организовать встречу с прокурором. По информации Осечкина, мужчина угрожал спрыгнуть с вышки высотой с девятиэтажным домом. По данным правозащитника, осужденного пытаются довести до суицида, избивают, издеваются и вымогают деньги.

Третье происшествие произошло 15 октября - один из осужденных этой колонии покончил с собой. По информации правозащитника, заключенного якобы заставляли работать в швейном цехе по 12 часов в сутки 6-7 дней в неделю, выполняя заказы для крупных нефтяных компаний и силовых структур. В пресс-службе краевого УФСИН уточняли, что покончивший с собой мужчина никак не связан с инцидентом, который произошел 6 октября.