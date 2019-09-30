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После избиения заключенного в колонии под Пермью возбудили второе уголовное дело

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили еще одно уголовное дело после инцидента с избиением и изнасилованием осужденного в колонии N9 в Соликамске (Пермский край), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) в понедельник.

Второе уголовное дело возбуждено по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), допущенной сотрудниками исправительного учреждения.

По версии следствия, из-за халатного отношения сотрудников ИК-9 к исполнению своих обязанностей днем 22 сентября осужденные этой колонии совершили "тяжкое преступление в отношении другого осужденного". После этого между заключенными произошла драка, в ходе которой более десятка человек получили различных травмы.

Как сообщалось, первое уголовное дело было возбуждено по пункту "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему совершенное группой лиц). Подозреваемыми по этому делу проходят двое осужденных, которые, по версии следствия, 22 сентября надругались над заключенным в жилой секции отряда ИК.

Спустя несколько дней после инцидента, 25 сентября, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на своей странице в фейсбуке опубликовал видеозапись, на которой двое заключенных ИК-9 избивают, оскорбляют и пытаются надругаться над осужденным. По его утверждению, осужденного избили и надругались "по указанию оперативников".

"Это порочная система пыток и унижений. Оперативники ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний - ИФ) вербуют физически крепких осужденных с низкой моральной планкой, создают им улучшенные условия содержания (спорт.питание, безопасность и "крыша", внеочередные свидания, мобильная связь и Интернет, спиртные напитки и даже часто наркотики - гашиш, марихуана и т.п., УДО), в обмен садисты-активисты по указанию куратора-оперативника оказывают моральное давление, бьют, насилуют и даже убивают (в исключительных случаях)", - написал Осечкин.

В связи с этим краевое управление ФСИН и ее центральный аппарат начали служебную проверку.

Прокуратура региона выявила нарушения в этой колонии, установила факты неправомерных действий. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах подтвердил, что факты на опубликованной в интернете видеозаписи нашли свое подтверждение.

Кроме того, Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) по правам осужденных в Пермском крае получала жалобы от заключенных этой колонии ранее.

Осужденные жаловались на психологическое давление со стороны администрации и на необоснованные дисциплинарные взыскания. При этом, по данным ОНК, жалоб на применение физической силы и сексуальное насилие не было.

СКР Пермский край ФСИН

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