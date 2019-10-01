Следователи снова вызвали гендиректора "Дождя" Синдееву на допрос

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".

Согласно повестке, выложенной Синдеевой на странице в фейсбуке, она 2 октября должна явиться к старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ генерал-майору юстиции Рустаму Габдулину. В случае неявки без уважительных причин, указано в повестке, она может быть подвергнута приводу или денежному взысканию.

10 сентября Синдеева уже была на допросе у Габдулина, возглавляющего следственную группу по "делу 27 июля". События того дня квалифицированы Следственным комитетом как массовые беспорядки.

Тогда, по словам Синдеевой, ее допросили как свидетеля. "Задавали вопросы о том, как мы освещали акцию 27 июля и об источниках финансирования телеканала "Дождь", - сказала Синдеева журналистам после допроса.

На дополнительные вопросы "Интерфакса" она не ответила, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Она отметила, что проходит свидетелем по делу о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ), по которому была допрошена главный редактор телеканала Александра Перепелова. "Всё было корректно и вежливо. Вопросы были уместны", - заявила гендиректор "Дождя".

Главный редактор телеканала "Дождь" Перепелова ранее также была допрошена по этому делу. "Допрос касался нашей трудовой деятельности во время освещения митингов. Претензий никаких нет, спрашивали, как мы освещали митинг, что мы делали, как до нас доходила информация о митинге", - сказала Перепелова после допроса.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).