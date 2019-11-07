Главный редактором "Дождя" станет Тихон Дзядко

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Журналист RTVI Тихон Дзядко подтвердил, что в декабре займет пост главного редактора телеканала "Дождь". Он написал об этом в фейсбуке. Ранее об этом сообщил анонимный телеграм-канал, а потом, не называя источник, главный редактор "Эха Москвы", Алексей Венедиктов.

"Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие Наталье Синдеевой (гендиректору Дождя. - ИФ.)", - написал Дзядко.

Он добавил, что 13 декабря будет его последним днем работы на RTVI.

Новость об этом появилась на сайте телеканала.

6 ноября "Дождь" сообщил, что главный редактор канала Александра Перепелова оставит эту должность 31 декабря. Она может продолжить сотрудничать с каналом в другом качестве.

С мая 2011 года по август 2015 года Дзядко вел эфиры на "Дожде". В 2016 году он перешел на RTVi, где с 2018 года был заместителем главного редактора.