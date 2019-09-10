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Наталью Синдееву допросили как свидетеля по "делу 27 июля"

Вопросы следователя она нашла уместными

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву допросили в Следственном комитете как свидетеля по "делу 27 июля" о массовых беспорядках в Москвы, ее спрашивали об источниках финансирования компании и о том, как журналисты "Дождя" освещали акцию. Она рассказала об этом после допроса.

Она назвала уместными заданные ей вопросы и отметила корректность и вежливость собеседников.

Синдеева напомнила, что раньше по этому же делу допрашивали главного редактора "Дождя" Александру Перепелову.

О вызове на допрос она сообщила днем ранее. В повестке было сказано, что ее вызвал старший следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Он руководит следственной группой по "делу 27 июля".

27 июля в центре Москвы проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В тот день в городе задержали больше тысячи человек. "Дождь" вел прямую трансляцию происходящего с нескольких камер.

Во время трансляции в редакцию телеканала пришли полицейские и вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку в СК, как сообщалось, по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома. По словам Перепеловой, что допрос касался работы журналистов на освещении митингов и претензий к телеканалу никто не высказывал.

1 августа Синдеева сообщила, что Федеральная налоговая служба решила проверить "Дождь".

21 августа "Дождь" впервые обнародовал управленческую отчетность о доходах и расходах с 2014 года, в том числе доход по рекламным контрактам с Евросоюзом, которые составляют от 3 млн рублей до почти 11 млн рублей в год.

Наталья синдеева Мосгордума Дождь СКР Александра Перепелова Рустам Габдулин

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