Глава "Ростеха" опроверг существование "Политбюро 2.0" в окружении Путина

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что в окружении президента Владимира Путина нет неформальной структуры, которую политологи называют "Политбюро 2.0", и никаких собраний для обсуждения и коллегиального принятия решений там не проводится. Он сказал об этом в интервью РБК.

Политологи "Минченко консалтинг" считают, что "Политбюро 2.0" участвует в принятии важных решений властей и является самым влиятельным неформальным политическим институтом в стране. Они считают, что Чемезов в него входит.

"Что такое "Политбюро 2.0"? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда", — прокомментировал эту версию глава "Ростеха". Он отметил, что такие рассуждения вызывают у него улыбку.

Путин советуется с Чемезовым только по вопросам, связанным с работой предприятий "Ростеха" или с торговлей оружием, добавил глава госкорпорации.

Чемезов знаком с президентом со времен совместной службы в резидентуре в Дрездене в 1980-х годах. По мнению главы "Ростеха", Путину тяжело так долго находиться у власти.

"И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной — наверное, какой-то другой пост может занять", - считает глава "Ростеха".

В середине августа Чемезов в интервью РБК прокомментировал протесты в Москве, участники которых требовали регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму. Он отметил, что люди сильно раздражены и это не идет никому не пользу. Он также высказал мнение, что наличие оппозиции полезно государству.