В ОНК рассказали о сложностях в общении с арестованными браконьерами из КНДР

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Семь арестованных по решению суда северокорейских браконьеров в настоящее время находятся в СИЗО Владивостока, однако нормальному общению с ними препятствует языковой барьер, сообщила "Интерфаксу" председатель Приморского Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Татьяна Чернилевская.

"Члены ОНК посещали изолятор временного содержания и спецприемник в Находке, где находилась часть задержанных граждан КНДР. Они не владеют языками, кроме родного, либо не проявляют желания общаться. Пытались говорить по-русски, по-английски. Общаться с ними поэтому невозможно. Как-то поговорили с капитаном, он не высказал жалоб", - сказала Чернилевская.

Она добавила, сложности в общении с задержанными северокорейцами возникли и у сотрудников изолятора. По ее словам, из-за языкового барьера арестованным, например, сложно объяснить правила поведения в СИЗО.

"Мы озабочены тем, что с задержанными гражданами КНДР надо как-то общаться. Мы будем искать сертифицированных переводчиков, возможно, волонтеров", - сказала председатель Приморской ОНК.

По ее словам, в СИЗО Владивостока граждане КНДР контактируют только друг с другом. "В камерах СИЗО они находятся в таких же условиях, как и находящиеся там другие граждане", - сказала она. Чернилевская добавила, что "поскольку это резонансное дело, то к нему (приковано - ИФ) повышенное внимание надзорных органов, в том числе прокуратуры".

Председатель ОНК Приморья отметила, что, по ее мнению, если будет арестовано большое количество северокорейских браконьеров, это не переполнит изоляторы Приморья. "Что касается 500 человек (ранее было задержано в Японском море 510 рыбаков КНДР - ИФ), если по решению суда они будут арестованы это, конечно, большая нагрузка. Но хочу напомнить, что в Приморье четыре СИЗО. Они не наполнены до предела, там есть места, и гипотетически задержанных разместить можно. Например, количество мест в СИЗО Владивостока превышает тысячу, обычно порядка 100-150 мест там есть. Весь вопрос в целесообразности, нужно ли это", - добавила Чернилевская.

Серия инцидентов с браконьерами из КНДР

Как сообщалось, Находкинский городской суд на время предварительного следствия арестовал 10 северокорейских рыбаков, напавших на пограничников в территориальных водах РФ.

17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ пограничниками были обнаружены рыболовные шхуны, под флагом КНДР, которые вели браконьерский промысел. При задержании нарушители оказали активное сопротивление. Четверо российских пограничников были ранены.

По факту инцидента Дальневосточным управлением на транспорте СКР расследуется уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Всего менее чем за месяц российские пограничники задержали не менее 510 браконьеров из КНДР. ФСБ РФ 1 октября сообщила о задержании 87 северокорейских браконьеров на 11 шхунах в Японском море 28-30 сентября в Японском море.

Это уже третья за последние две недели операция российских пограничников против северокорейских браконьеров.

23 сентября замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил с временным поверенным в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпом инцидент с задержанием северокорейских судов в Японском море и меры по недопущению в будущем подобных происшествий.