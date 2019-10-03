Посол РФ в КНДР оценил инцидент с задержанием северокорейских рыбаков

Виноваты те, кто отправил их на нелегальный промысел в чужие воды, заявил он

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Браконьерский промысел граждан КНДР в российских территориальных водах не является их частной инициативой, подобные проблемы необходимо решать на государственном уровне, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

"Эти инциденты трудно обойти вниманием. Нам с корейскими партнерами эту проблему надо решать совместными усилиями, но действовать должна в первую очередь корейская сторона. Сложившаяся в наших водах ситуация не является какой-то частной инициативой на уровне капитанов отдельных рыболовецких шхун или кооперативов. Северокорейские суда должны получать разрешение на выход из своих вод, заправляться крайне дефицитным топливом, кому-то сдавать улов", - уточнил Мацегора.

При этом он обратил внимание на тот факт, что посольство РФ в КНДР "неоднократно поднимало эту тему в контактах с МИД, Минрыбхозом КНДР, обращалось даже в местную прокуратуру".

"Нас неизменно уверяли, что предпринимаются самые решительные меры, однако практических сдвигов мы так и не увидели. В результате произошло то, что рано или поздно должно было случиться, о возможности чего мы неоднократно предупреждали - произошло столкновение, погиб человек. Это большая трагедия, никакая рыба не стоит человеческой жизни, но виноваты в этом, прежде всего, те, кто отправил рыбаков на промысел в чужие воды", - подчеркнул российский посол.

"Надеемся, что случившееся заставит наших корейских коллег навести в этой сфере должный порядок. Конечно же, дополнительные усилия придется предпринять и нашим пограничникам", - отметил Мацегора.

В среду стало известно, что, согласно данным ФСБ России, в ходе задержания в Японском море рыбаков-нелегалов из Северной Кореи российские пограничники применили оружие по шхуне. На судне-нарушителе произошел пожар, экипаж в составе 21 гражданина КНДР был эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказали необходимую помощь.

Во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю 28-30 сентября 2019 года в исключительной экономической зоне РФ в Японском море пресекло противоправную деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Были задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав судовых команд, обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, более 4 тыс. особей незаконно добытого кальмара, добавили в спецслужбе.

Нарушители доставляются в порт Посьет для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

В то же время с 26 терпящих бедствие маломерных судов были спасены 174 северокорейских моряка, пострадавших нет, заявили в ЦОС ФСБ.

17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, осуществлявшие браконьерский промысел. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. В общей сложности тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

27 сентября погрануправление ФСБ по Приморскому краю сообщало о задержании еще трех шхун и нескольких мотоботов, экипаж которых составлял 262 человека.