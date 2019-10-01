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ФСБ сообщила о новом массовом задержании браконьеров из КНДР в Японском море

ФСБ сообщила о новом массовом задержании браконьеров из КНДР в Японском море
Пограничники во время задержания северокорейских браконьеров в водах Японского моря
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщает о задержании 87 северокорейских браконьеров в Японском море.

"Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 28-30 сентября 2019 года в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Помимо задержания браконьеров, были обнаружены и изъяты их орудия лова, а также более 4 тысяч незаконно выловленных ими кальмаров, добавили в спецслужбе.

Нарушители будут доставлены в порт Посьет в Примоском крае для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

"В то же время с 26 терпящих бедствие тонущих маломерных судов спасены 174 северокорейских моряка. Пострадавших нет", - заявили в ЦОС. Подчеркивается, что этих граждан КНДР в ближайшее время отправят на родину.

Это уже третья за последние две недели операция российских пограничников против северокорейских браконьеров. Так, 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, занимавшиеся браконьерством. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

27 сентября погрануправление ФСБ по Приморскому краю сообщало о задержании еще трех шхун и нескольких мотоботов, экипаж которых составлял 262 человека.

23 сентября замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил с временным поверенным в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпом инцидент с задержанием северокорейских судов в Японском море и меры по недопущению в будущем подобных происшествий.

ФСБ КНДР Японское море

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