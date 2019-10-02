Поиск

В редакцию дагестанской газеты "Черновик" пришли с обысками

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли в редакцию "Черновик" и требуют открыть кабинеты. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов.

По его словам, люди в масках и с оружием в руках в форме силовиков пришли в издание и требуют открыть все кабинеты для проведения обысков. Магомедов добавил, что в настоящее время на месте нет ни редактора газеты, ни учредителя.

Информированный источник сообщил агентству, что следственные действия связаны с делом арестованного редактора отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с данной информацией.

Гаджиева и еще двух жителей Дагестана задержали в июне по подозрению в финансировании терроризма. Он вину не признает, в его поддержку выступают коллеги. 21 июня три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов попросил глав СКР, Генпрокуратуры и Дагестана взять под личный контроль дело Гаджиева.

Дагестан Черновик Абдулмумин Гаджиев

Новости по теме

Новости

Получить льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке смогут и неполные семьи

Получить льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке смогут и неполные семьи
Задержания северокорейских браконьеров в России

Российские пограничники задержали со стрельбой браконьеров из КНДР в Японском море

Российские пограничники задержали со стрельбой браконьеров из КНДР в Японском море

Двух полицейских задержали в Саратовской области за избиение до смерти задержанного

"Ъ" узнал о планах ЦИК затребовать у полиции больше данных об избирателях

Михельсон не увидел осложнений из-за санкций против поставщика танкеров для "Ямал СПГ"

"Ростех" предложил три варианта развития ОАК

Власти Хабаровского края оценили ущерб от паводка в 2 млрд рублей

"Ведомости" узнали о присвоении главе "Ростеха" Чемезову звания Героя России

Замгендиректора "Аэрофлота" задержан по делу о мошенничестве

Замгендиректора "Аэрофлота" задержан по делу о мошенничестве

В Смольном пообещали торжественно открыть новые станции метро 3 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');