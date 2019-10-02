В редакцию дагестанской газеты "Черновик" пришли с обысками

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли в редакцию "Черновик" и требуют открыть кабинеты. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов.

По его словам, люди в масках и с оружием в руках в форме силовиков пришли в издание и требуют открыть все кабинеты для проведения обысков. Магомедов добавил, что в настоящее время на месте нет ни редактора газеты, ни учредителя.

Информированный источник сообщил агентству, что следственные действия связаны с делом арестованного редактора отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с данной информацией.

Гаджиева и еще двух жителей Дагестана задержали в июне по подозрению в финансировании терроризма. Он вину не признает, в его поддержку выступают коллеги. 21 июня три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов попросил глав СКР, Генпрокуратуры и Дагестана взять под личный контроль дело Гаджиева.