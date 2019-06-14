Журналиста издания "Черновик" задержали в Дагестане по делу о финансировании терроризма

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили дело о финансировании терроризма в отношении журналиста газеты "Черновик", сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан редактор отдела газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев по подозрению в финансировании терроризма. Его доставили в следственное управление СКР по республике. В доме подозреваемого проведены обыски", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вместе с Гаджиевым задержаны Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев. "Тамбиева задержали в Москве, его в ближайшее время должны доставить в Дагестан", - сказал собеседник агентства.

Дело в отношении троих задержанных возбуждено по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), отметил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией по этому поводу.