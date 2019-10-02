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Ресторан "Армения" отсудил у организаторов акции 27 июля 241 тысячу рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск ресторана "Армения" на Тверском бульваре (ООО "АНКОР") к организаторам не санкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы.

"Решением суда исковые требования удовлетворены частично: с ответчиков взыскано 241 520 рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Согласно исковому заявлению, акция 27 июля проходила рядом с помещением, которое занимает ресторан, и истец "был вынужден" приостановить работу заведения с 10 до 20 часов "с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям". Ущерб в виде упущенной из-за закрытия выгоды ООО "АНКОР" оценило в 551 847 рублей.

Ранее Коптевский суд Москвы взыскал с тех же ответчиков, за исключением Албурова, по искам ГУП "Мосгортранс" и столичного ГБУ "Автомобильные дороги" 1,2 млн и 3,4 млн рублей соответственно в связи с той же акцией.

В центре Москвы 27 июля проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, по итогам мероприятия были задержаны более тысячи человек. Позже было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, по которым задержали больше десяти человек.

Москва ресторан Армения Алексей Навальный Александр Соловьев Илья Яшин Юлия Галямина Любовь Соболь Иван Жданов Владимир Милов Олег Степанов Георгий Албуров.

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