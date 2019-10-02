Ресторан "Армения" отсудил у организаторов акции 27 июля 241 тысячу рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск ресторана "Армения" на Тверском бульваре (ООО "АНКОР") к организаторам не санкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы.

"Решением суда исковые требования удовлетворены частично: с ответчиков взыскано 241 520 рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Согласно исковому заявлению, акция 27 июля проходила рядом с помещением, которое занимает ресторан, и истец "был вынужден" приостановить работу заведения с 10 до 20 часов "с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям". Ущерб в виде упущенной из-за закрытия выгоды ООО "АНКОР" оценило в 551 847 рублей.

Ранее Коптевский суд Москвы взыскал с тех же ответчиков, за исключением Албурова, по искам ГУП "Мосгортранс" и столичного ГБУ "Автомобильные дороги" 1,2 млн и 3,4 млн рублей соответственно в связи с той же акцией.

В центре Москвы 27 июля проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, по итогам мероприятия были задержаны более тысячи человек. Позже было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, по которым задержали больше десяти человек.