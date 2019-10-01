"Автодор" отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.

"Исковые требования ГУП города Москвы "Автомобильные дороги" к Галяминой Ю.Е., Жданову И.Ю., Милову В.С., Навальному А.А., Соболь Л.Э., Соловьеву А.Ю., Степанову О.О., Яшину И.В. удовлетворены частично. С них солидарно взыскано 3 402 148 рублей и 91 копейка и расходы по оплате государственной пошлины - 25 210 рублей 74 копейки", - сообщили в пресс-службе суда.

Представитель суда отметил, что в удовлетворении исковых требований к Георгию Албурову отказано.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Албуров.

По версии истца, после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ГБУ "Автомобильные дороги" обнаружили некоторые повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства.

Кроме того, по словам истца Сергея Ищенко, учреждение понесло убытки из-за того, что предоставляло правоохранительным органам 30 машин для перекрытия дорог, проводило дополнительную уборку из-за большого количества людей, а также устраняло повреждения газона на площади 1 тыс. кв. м на Новом Арбате.

Истец настаивал, что ответчики агитировали выходить на несогласованную акцию и не приняли меры, чтобы участники не причинили вреда городскому пространству.

Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении иска отказать.